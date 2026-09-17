Під виглядом студентів: РФ знайшла нову робочу силу для виробництва дронів, - Bloomberg

Північнокорейців оформлюють як студентів, а більшу частину їхніх заробітків, за даними звіту, забирає режим Кім Чен Ина.

Росія дедалі активніше залучає громадян Північної Кореї до виробництва військових безпілотників, які використовуються у війні проти України. Частину працівників, за даними звіту США та їхніх союзників, оформлюють як студентів, щоб обходити міжнародні санкції. Про це йдеться у звіті Багатосторонньої моніторингової групи з санкцій, до якої входять США та їхні союзники, пише Bloomberg.

За оцінками групи, до 25 тисяч північнокорейців можуть працювати в російській індустрії безпілотників. Зокрема, вони залучені до роботи на об'єктах в Алабузі в Татарстані, де збирають безпілотні літальні апарати.

Автори звіту зазначають, що така співпраця свідчить про розширення військових зв'язків між Росією та Північною Кореєю. Йдеться вже не лише про зброю та військових, а й про робочу силу та промислове виробництво.

Відео дня

Росія отримує додаткову робочу силу для галузей промисловості, які підтримують її війну проти України. Водночас Північна Корея отримує доступ до іноземної валюти, яка, за даними звіту, допомагає фінансувати її ядерну та ракетну програми.

Північнокорейців оформлюють як студентів

У звіті зазначається, що північнокорейські робітники в Росії маскуються під студентів за допомогою візової схеми, щоб уникнути санкцій.

У середньому один північнокорейський працівник у Росії заробляє близько 7500 доларів на рік. Водночас більшу частину цих коштів, за даними звіту, забирає режим Кім Чен Ина. В окремих випадках сума конфіскованих грошей може навіть перевищувати фактичний заробіток працівника.

Зарплата північнокорейців, які працюють у Росії, може бути до п'яти разів вищою, ніж та, яку вони можуть отримувати в Китаї. Це робить Росію дедалі прибутковішим напрямком для Пхеньяна.

За оцінками авторів звіту, на кінець 2025 року в Китаї працювали від 20 до 70 тисяч північнокорейських робітників, а в Росії – від 15 до 30 тисяч.

Пхеньян отримує сотні мільйонів доларів

За даними звіту, північнокорейські працівники за кордоном могли принести режиму Кім Чен Ина до 800 мільйонів доларів минулого року.

Ці гроші, як зазначається у документі, забезпечують фінансування незаконних ядерної та ракетної програм Північної Кореї, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Влада КНДР здійснює жорсткий контроль над пересуванням робітників та взаємодією з іноземцями, щоб запобігти дезертирству, тоді як робітники, які втікають, ризикують помстою проти членів їхніх сімей, які залишаються в Північній Кореї", – йдеться у звіті.

США та їхні союзники, зокрема Південна Корея та Японія, входять до команди з 11 країн, яка стежить за дотриманням санкцій щодо Північної Кореї.

Цю групу створили після того, як у 2024 році Росія наклала вето на продовження мандата комісії ООН, яка протягом 15 років звітувала про ухилення Північної Кореї від санкцій та розвиток її ядерного арсеналу.

Співапраця РФ та Північної Кореї – останні новини

Як повідомляв УНІАН, цього літа російський диктатор Володимир Путін знайшов поступливого спільника для бомбардувань українських міст: для ракетних ударів окупанти почали застосовувати північнокорейські боєприпаси КН-23 і КН-24. Такими ракетами, зокрема, завдали удару по Запоріжжю в ніч на 11 серпня, нагадав The Telegraph.

КНДР передала РФ 40 балістичних ракет КН-23 і КН-24. І якщо поставки з КНДР продовжуватимуть зростати, Москва зможе завдавати масштабних ударів значно довше, ніж це дозволяли б її виробничі можливості.

Вас також можуть зацікавити новини: