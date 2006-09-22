Янукович-молодший цікавиться запахом жінки

В четвер увечері в самому центрі міста на Бесарабці кореспондент TabloID натрапив на цікаву картину.

Поряд із кіоском відеопродукції, не дуже виділяючись із натовпу, розглядав диски син прем`єра Віктор Янукович-молодший.

Він виглядав так само, як і у Верховній Раді. Єдина різниця – на його піджаку був відсутній депутатський значок.

Янукович-молодший пожалівся, що найулюбленіших не знайшов. Однак із десяток стрічок таки придбав.

Поки тривала розмова, супроводжуючі депутата завершили придбання дисків, які, до речі, коштують від 50 до 80 гривень.

В пакеті опинились в основному досить сумні стрічки: "Запах жінки" , "Леон Кілер", "Армагеддон", "Достукатись до небес", "Колір гріха", "Кінг Конг" та деякі інші.

За матеріалами TabloID