В Україні підвищать пенсії та розпочнуть пенсійну реформу, - проєкт бюджету на 2027 рік

Збільшення виплат здійснять для майже 10 млн українських пенсіонерів.

Пенсіонерам в Україні в наступному році проведуть індексацію виплат, яка запланована на початок весни. Це передбачено проєктом бюджета на наступний рік, представленим Кабінетом міністрів.

"Як і у попередні роки, з 1 березня буде проведено індексацію пенсій. Відповідні видатки на її здійснення також враховано у загальній сумі трансферту Пенсійного фонду України, що дозволить підвищити доходи майже 10 млн українських пенсіонерів", – ідеться в проєкті бюджету.

Загалом уряд має спрямувати до Пенсійного фонду 292,82 млрд грн на пенсійне забезпечення. Даний обсяг перевищить на 41,51 млрд грн пенсійні видатки з бюджету в 2026 році.

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Зазначений обсяг коштів дозволить забезпечити всі зобов’язання державного бюджету, зокрема здійснення щорічної індексації пенсій. Трансферт для Пенсійного фонду також не враховує видатки на покриття дефіциту бюджету Фонду, оскільки у наступному році він не прогнозується, повідомляють у Кабміні.

В уряді також планують проведення пенсійної реформи, а саме початок роботи над запровадженням накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні. Так, на "створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування" мають виділити з бюджету на 2027 рік 50 млн грн.

Проєкт бюджету на 2027 рік – головні новини

Проєкт бюджету на 20227 рік передбачає, що мінімальна пенсія в Україні в 2027 році становитиме 2878 грн, що майже на 300 грн або на 10,9% більше, ніж в поточному році (2595 грн). Водночас споживчі ціни у 2027 році, за прогнозом уряду, зростуть у середньому на 8,6%.

При цьому доходи державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. При цьому у 2027 році загальний обсяг видатків проєкту державного бюджету становитиме 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше відповідного плану.

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