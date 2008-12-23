Названо переможця конкурсу «Благодійник року»

Переможцем конкурсу «Благодійник року» визнано Міжнародний благодійний фонд «Карітас України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», який є одним із організаторів конкурсу, сьогодні голова Наглядової ради фонду Катерина ЮЩЕНКО вручила нагороду переможцю в номінації «Благодійник року – представництво міжнародного благодійного фонду чи недержавної організації», яким став Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» (м. Львів). Відзнаку прийняв президент фонду Андрій ВАСЬКОВИЧ.

У своїй промові К.ЮЩЕНКО зауважила, що конкурс «Благодійник року» покликаний не лише відзначити людей та компанії, які займаються доброчинною діяльністю, а й показати, що благодійником може бути і велика транснаціональна компанія, і одна особа. За словами К.ЮЩЕНКО, благодійність – це не обов’язково вкладання коштів, адже в багатьох країнах світу люди роблять благородні справи, працюючи волонтерами.

*** Конкурс «Благодійник року-2008» проводиться в Україні вдруге. Його організаторами виступили МБФ «Україна 3000», всеукраїнський благодійний фонд «Дитячий світ», Центр філантропії, Український Форум благодійників та ІАЦ «Громадський простір».

Мета конкурсу – нагородження та визнання представників української громадськості за проведення благодійної діяльності, спрямованої на вирішення актуальних проблем суспільства, а також популяризацію благодійництва в Україні. В конкурсі можуть взяти участь фізичні та юридичні особи, які надали одно- чи багаторазову благодійну допомогу для розв’язання суспільних проблем. До журі конкурсу входять експерти та громадські діячі, які мають високий авторитет в суспільстві.

Старт конкурсу «Благодійник року-2008» було оголошено 3 липня 2008 року, його результати оприлюднені 12 грудня.