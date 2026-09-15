Весь аеропорт імені Шопена у Варшаві терміново евакуювали, - ЗМІ

Рух транспорту в терміналі вильоту також призупинено: там курсують лише міські автобуси.

Увечері у вівторок, 15 вересня, польська влада евакуювала варшавський аеропорт імені Шопена. На місце події були викликані фахівці з розмінування, щоб перевірити, чи не становить якийсь багаж загрози. Про це пише TVN24.

"За кілька хвилин до 19:00 поліція отримала інформацію про покинутий багаж. Співробітники прикордонної служби наразі проводять піротехнічну розвідку. Людей евакуювали з терміналів вильоту A і B, а також із терміналу прибуття біля входу A1", - повідомив Павло Хмура з Варшавського управління поліції.

За його словами, рух транспорту в терміналі вильоту також призупинено: там курсують лише міські автобуси.

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Петро Рудзькі з прес-служби аеропорту імені Шопена також підтвердив, що ведеться розслідування щодо багажу.

"Частина терміналу була евакуйована через безхазяйний багаж", - сказав він.

Інциденти в Європі

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що в безпілотнику, збитому винищувачами НАТО, було виявлено вибуховий пристрій, який було знешкоджено саперами. Він додав, що фахівці продовжать досліджувати та аналізувати дрон.

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