Протягом останніх тижнів Росія двічі намагалася атакувати літак Зеленського

За його словами, це було частиною російської стратегії, спрямованої на залякування його самого та інших іноземних лідерів.

Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати літак, на якому летів президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу CBS News.

"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову... Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", - сказав він.

За його словами, це було частиною російської стратегії, спрямованої на залякування його самого та інших іноземних лідерів.

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Видання нагадало, що в неділю російський безпілотник завдав удару по пасажирському поїзду, в якому їхали іноземні високопоставлені особи, які відвідували Україну, - зокрема представники керівництва ЄС та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, або, навпаки, знали - адже я їм не довіряю. Гадаю, вони знали. У поїзді перебували європейці, американці, велика делегація, і вони завдали удару", - сказав Зеленський.

Переговори України з РФ

Раніше повідомлялося, що питання про припинення ударів по об’єктах енергетики між Україною та Росією обговорювалося сторонами протягом певного часу, однак Москва не виявляє до нього інтересу.

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