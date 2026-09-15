Протягом останніх тижнів Росія двічі намагалася атакувати літак Зеленського

Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати літак, на якому летів президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу CBS News.
"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову... Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", - сказав він.
За його словами, це було частиною російської стратегії, спрямованої на залякування його самого та інших іноземних лідерів.
Видання нагадало, що в неділю російський безпілотник завдав удару по пасажирському поїзду, в якому їхали іноземні високопоставлені особи, які відвідували Україну, - зокрема представники керівництва ЄС та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
"Можливо, вони не знали, що там були американці, або, навпаки, знали - адже я їм не довіряю. Гадаю, вони знали. У поїзді перебували європейці, американці, велика делегація, і вони завдали удару", - сказав Зеленський.
Переговори України з РФ
Раніше повідомлялося, що питання про припинення ударів по об’єктах енергетики між Україною та Росією обговорювалося сторонами протягом певного часу, однак Москва не виявляє до нього інтересу.