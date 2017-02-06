В Інституті Горшеніна відбудеться обговорення порядку денного ВР на найближчу сесію

15:00, 06 лютого 2017
Разное
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6 лютого (понеділок) 2017 року о 15:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Порядок денний Верховної Ради на найближчу сесію та 2017 рік".

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення

  • Основні питання порядку денного нової сесії ВР.
  • Які закони повинна прийняти ВР терміново та чому?
  • Які питання можуть стати каменем спотикання?
  • Які політичні та економічні тренди будуть актуальні у 2017 році, яка роль Верховної Ради у їхньому просуванні та втіленні: євроінтеграція, боротьба з корупцією, поновлення державної цілісності, реформа державного апарату, відновлення економіки, залучення інвестицій тощо?

 Учасники круглого столу:

  • Борислав Розенблат, народний депутат України (БПП)
  • Олена Сотник, народний депутат України («Самопоміч»)
  • Сергій Соболєв, народний депутат України (ВО «Батьківщина»)
  • Вадим Кривенко, народний депутат України («Народний Фронт»)
  • Модератор - Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.UA

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

 Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулку).

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