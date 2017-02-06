В Інституті Горшеніна відбудеться обговорення порядку денного ВР на найближчу сесію

6 лютого (понеділок) 2017 року о 15:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Порядок денний Верховної Ради на найближчу сесію та 2017 рік".

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання для обговорення Основні питання порядку денного нової сесії ВР.

Які закони повинна прийняти ВР терміново та чому?

Які питання можуть стати каменем спотикання?

Які політичні та економічні тренди будуть актуальні у 2017 році, яка роль Верховної Ради у їхньому просуванні та втіленні: євроінтеграція, боротьба з корупцією, поновлення державної цілісності, реформа державного апарату, відновлення економіки, залучення інвестицій тощо? Учасники круглого столу: Борислав Розенблат, народний депутат України (БПП)

Олена Сотник, народний депутат України («Самопоміч»)

Сергій Соболєв, народний депутат України (ВО «Батьківщина»)

Вадим Кривенко, народний депутат України («Народний Фронт»)

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