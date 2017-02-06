В Інституті Горшеніна відбудеться обговорення порядку денного ВР на найближчу сесію
15:00, 06 лютого 2017Разное
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6 лютого (понеділок) 2017 року о 15:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Порядок денний Верховної Ради на найближчу сесію та 2017 рік".
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання для обговорення
- Основні питання порядку денного нової сесії ВР.
- Які закони повинна прийняти ВР терміново та чому?
- Які питання можуть стати каменем спотикання?
- Які політичні та економічні тренди будуть актуальні у 2017 році, яка роль Верховної Ради у їхньому просуванні та втіленні: євроінтеграція, боротьба з корупцією, поновлення державної цілісності, реформа державного апарату, відновлення економіки, залучення інвестицій тощо?
Учасники круглого столу:
- Борислав Розенблат, народний депутат України (БПП)
- Олена Сотник, народний депутат України («Самопоміч»)
- Сергій Соболєв, народний депутат України (ВО «Батьківщина»)
- Вадим Кривенко, народний депутат України («Народний Фронт»)
- Модератор - Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.UA
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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулку).
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