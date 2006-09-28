Аделаджа обіцяє 1 мільйон доларів
17:48, 28 вересня 2006Разное
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Треба знайти сім`ю і показати її в телеефірі
Пастор церкви «Посольство Боже» Сандей АДЕЛАДЖА обіцяє виплатити 1 мільйон доларів тому, хто доведе реальність історії, коли один із пастирів його церкви заборонив своїй хворій дружині застосовувати ліки, а натомість її виносили на сцену під час проповіді й молилися за її зцілення.
Про це С.АДЕЛАДЖА заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи факт нібито жорстокого поводження одного з пастирів церкви зі своєю дружиною, в результаті якого вона померла.
«Якщо ви знайдете цю сім`ю й покажете її в телеефірі, я дам вам 1 мільйон доларів. Якщо ви берете на себе відповідальність за цю брехню – знайдіть сім`ю і ви станете мільйонером», - сказав С.АДЕЛАДЖА, звертаючись до журналістів.
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