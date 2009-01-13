Китайський "хаммер" виявився кращим за оригінал

Новий позашляховик Mengshi, який виробляє китайська компанія Dongfeng Motor, перевершує американські бойові машини Hummer за більшістю показників. Про це заявив генеральний конструктор Mengshi Хуан Сун, повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

Зокрема, за твердженням розробників, досвід використання військовослужбовцями китайської армії підтвердив перевагу Mengshi над бойовим різновидом Hummer, відомим як Humvee, за 12 з 15 показників, серед яких споживання пального і вантажопідйомність.

Mengshi був формально прийнятий на озброєння китайської армії в 2007 році. Його розробка зайняла близько шести років. А до початку серійного виробництва позашляховик пройшов більше 200 тисяч годин випробувань, що включали близько 1,6 мільйонів кілометрів дорожніх тестів.

Крім цього, машина пройшла різні екологічні й інші випробування - скидання з парашутом, транспортування на великій висоті, експлуатацію в умовах високих і низьких температур. Усі вони підтвердили технічну відповідність Mengshi основним вимогам, що висуваються до армійських позашляховиків.

9 січня 2009 року розробка інженерів компанії Dongfeng Motor одержала перше місце за досягнення у області національної науки і технологій на місцевій конференції. Це перше завоювання такого рівня китайської автомобільної індустрії за останні 22 роки

Корпорація Dongfeng Motor заснована в 1969 році, займається виробництвом вантажних автомобілів і пасажирського автотранспорту, автозапчастин і автокомпонентів, а також устаткування для виробництва автомобільної техніки.

Лента.ру