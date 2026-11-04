УП повідомила про затримання заступника начальника ДСР Нацполіції у справі 'Карфаген'

Там зазначають, що "Прайс" на плівках - це Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

На тлі публікації нових матеріалів в межах справи "Карфаген" антикорупційні органи затримали першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова. Про це повідомляють джерела видання УП у правоохоронних органах.

Там зазначають, що "Прайс" на плівках - це Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними джерел виданням, сьогодні Ценова затримали.

Журналісти нагадали, що раніше НАБУ повідомляло, що в матеріалах фігурує один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції з псевдо "Прайс". За даними слідства, він відповідав за прикриття колцентрів із боку поліції.

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Новий виток у справі "Карфаген"

У межах операції "Карфаген" НАБУ і САП викрили "злочинну організацію", учасники якої налагодили систематичну передачу хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських "колцентрів" та інших незаконних бізнесів.

За даними слідства, до цієї діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники "кримінального середовища".

Згодом ЗМІ стало відомо, що генерал-майора Сергія Дуку, першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, затримали представники Національного антикорупційного бюро України.

А очільник СБУ Поклад звільнив двох високопосадовців Служби, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції "Карфаген". СБУ заявила, що сприяє розслідуванню та співпрацює з НАБУ і САП, а також спецслужбами країн-партнерів.

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