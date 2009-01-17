Кремль має відповісти за хамську політику щодо України

Думка

Навряд чи хтось в Україні ще в грудні міг припустити, що після Нового року відбудеться такий кошмар, як повне відключення Москвою газу. Причому, не тільки Україні, а й Європі! І не на один день як страшилка, а вже на півмісяця.

При цьому Кремль по всіх інформаційних фронтах веде активні наступальні дії – мовляв, Київ крав газ і, головне, Україна не хоче переходити на ринкову ціну на газ.

Ну і якщо вже справа зайшла так далеко, і багато українців зараз замерзають у прямому розумінні слова, а найбільші українські підприємства мусили зупинитися, то треба остаточно в усьому розібратися! І, зокрема, пригадати не дуже давню історію, коли Україна і Росія були у складі єдиної держави – СРСР, а після його розпаду Росія визнала себе державою-правонаступницею. Ну й воскресімо в пам`яті, насамперед, газові справи.

Так от, чотири роки тому Україна відзначала 80-річчя газодобувної промисловості. Перші газові родовища почали розроблятися в Прикарпатті. Швидкий розвиток газової промисловості припав на період з 1951 по 1975 роки, і тоді Україна стала провідною газодобувною країною Європи! Для доставки газу була створена ціла мережа потужних газопроводів, які забезпечували паливом не тільки Україну, а й Росію, Молдову, Білорусь, Литву, Латвію. Також український газ постачали за кордон: до Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Польщі і Австрії.

Наприклад, 1976 року в Україні було видобуто 68,7 млрд. куб. м. газу. А в цілому по Україні за період 1944-1995 рр. було видобуто близько 1,6 трлн. куб. м. природного газу. Нині ж Україна видобуває тільки 18-20 млрд. кубометрів газу на рік, і викачувати його доводиться з дуже великих глибин.

Така об`єктивна ситуація. В Україні після Другої світової війни було видобуто велику кількість природного газу, а пішов він на забезпечення потреб населення і економік як Росії, так і інших республік СРСР, і навіть на експорт – гроші за що отримувала і розподіляла Москва.

У Росії тоді споживали український газ, а власний видобуток в Сибіру ще не освоїли. До речі, розробляти газові родовища на сході Росії відправляли, природно, фахівців із України. І газопроводи (нафтопроводи) з Сибіру до Європи будувалися, переважно, також українцями і з труб, виготовлених в Україні.

То яке право має після цього Кремль говорити про якісь європейські ціни на газ для України? Тим більше що російські підприємства забезпечуються газом за ціною в 6 разів нижче європейської?

Але ж можна і не обмежуватися тільки газом? Пригадаймо також, що вугілля з Донбасу йшло на весь Радянський Союз (а спочатку – на всю Російську імперію), включаючи, зокрема й Росію! А скільки заводів, мостів, будинків, трубопроводів побудовано в Росії з української сталі? А трактори з Харкова, зроблені з українського металу, хіба не піднімали сільське господарство на території всього СРСР?

Нарешті, можна пригадати й інші сторінки спільної історії! Зокрема, Голодомор 1932-1933 років! Навіть якщо це і не був геноцид, але ж все одно з голоду в Україні загинули тоді 3,5-4 мільйона людей (або навіть більше) при загальній чисельності населення в 30 мільйонів! У Росії також було чимало загиблих в ті роки, але ж пропорція була абсолютно іншою?..

Під час Другої світової війни Україна була окупована німцями повністю, включаючи Київ. Спочатку все промислове устаткування в Україні, яке не встигли вивезти до Росії, знищували при відступі радянські війська, потім залишки спалювали також при відступі німці. А от якби в Кремлі ухвалили рішення в 1941 році більше сил спрямувати на захист Києва, а не Ленінграда і Москви, то Україна могла б постраждати не так сильно? До речі, лише відносно невелика територія Росії була в ту війну окупована німцями і ненадовго – на відміну від України.

Ну й не забуватимемо про Чорнобильську катастрофу! Адже рішення про будівництво атомної електростанції під Києвом ухвалювалося в Москві!? А платити за наслідки широкомасштабної катастрофи довелося Україні? А це багато і багато мільярдів доларів економічних втрат, причому, колосальні витрати Україна здійснює на ці цілі щорічно й досі!..

При цьому за оренду української території в Севастополі під свій військовий флот Росія платить Києву дуже мало – порівняно із світовими розцінками?!

Ну і яке, вибачте, після всього цього Кремль має моральне право відключати Україні газ і вимагати європейської ціни на нього? А українська влада хіба не може і не має звернутися до міжнародних судових інстанцій з позовом до російського уряду - у зв`язку з його обурливими нинішніми діями, зокрема, відключенням газу і вимогою необґрунтовано високої ціни?..

Світлана Руденко