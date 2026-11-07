Фахівці визначили найкращий смартфон прямо зараз за співвідношенням 'ціна-якість'

Ця модель Xiaomi може стати оптимальним варіантом для тих, кому потрібен потужний смартфон, але хто не хоче переплачувати за флагман.

Купівля флагманського смартфона сьогодні дедалі частіше обходиться дорожче тисячі євро. Однак переплачувати за топові характеристики не обов’язково: на ринку є моделі, що пропонують високу продуктивність і чудове оснащення за значно менші гроші. Експерти німецького видання CHIP визначили смартфон із найкращим співвідношенням ціни та якості у 2026 році.

За результатами тестування редакція виділила Xiaomi Poco X8 Pro. Його оцінка з погляду співвідношення ціни та якості становить 1,0 бала – це категорія "дуже вигідна покупка". Для порівняння, преміальні Oppo Find X9 Ultra та iPhone 18 Pro отримали оцінки 4,8 та 5,3, що відповідає категорії "дуже дорого".

Однією з головних переваг Poco X8 Pro став 6,6-дюймовий OLED-екран. Він забезпечує яскраве та чітке зображення з насиченими кольорами. За продуктивність відповідає чіп Dimensity 8500 Ultra, який за швидкістю наближається до рішень флагманського рівня. При цьому навіть під час тривалої роботи смартфон не перегрівається.

Відео дня

Окремо оглядачі відзначили автономність. Під час тестування акумулятора вистачило на 18 годин активної роботи. Якщо заряд закінчується, швидка дротова зарядка дозволяє відновити 67% ємності всього за 30 хвилин. Бездротової зарядки у смартфоні немає.

Фотоможливості пристрою також виявилися на гідному рівні, хоча до передових камерофонів йому ще далеко. У телефоні відсутній телеоб'єктив, тому цифровий зум не вразив фахівців. Разом з тим основна камера добре справляється зі зйомкою як при денному освітленні, так і в умовах недостатнього освітлення, забезпечуючи деталізовані знімки з природною передачею кольорів.

Відео можна записувати у роздільній здатності 4K із частотою 60 кадрів на секунду. Фронтальна камера також дозволяє робити якісні селфі.

Poco X8 Pro працює під управлінням Android із фірмовою оболонкою HyperOS. За оцінкою CHIP, система зручна у використанні, а виробник обіцяє випускати оновлення до 2032 року. Втім, є й недоліки: попередньо встановлені сторонні додатки та реклама, які дещо псують враження від користування.

Ціна на Poco X8 Pro починається від 335 євро (близько 17 000 грн) за базову версію з конфігурацією пам’яті 8/256 ГБ. Потужнішу версію (12/512 ГБ) оцінили в 480 євро (~24 000 грн).

Раніше експерти обрали найкращі недорогі Android-смартфони з підтримкою бездротової зарядки. Якщо раніше бездротова зарядка вважалася привілеєм дорогих флагманів, то у 2026 році індустрія остаточно стерла цю межу.

УНІАН розповідав, як зрозуміти, чи прослуховує смартфон ваші розмови.

Вас також можуть зацікавити такі новини: