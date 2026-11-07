Збірка ПК обернулося катастрофою: геймер спалив процесор і матплату через одну помилку

Експерти нагадують, що до процесу встановлення компонентів ПК слід ставитися відповідально.

Збірка ПК своїми руками вимагає уважності навіть під час встановлення найпростіших компонентів. У цьому на власному досвіді переконався користувач Reddit, який за кілька секунд вивів з ладу процесор Intel Core i5-13400F і материнську плату GIGABYTE Z690 Gaming X. Причиною стала помилка під час встановлення процесора, яку можна було легко запобігти.

Історією невдалого складання користувач із ніком u/foxyovo поділився на форумі r/PcBuild. За його словами, материнську плату GIGABYTE Z690 Gaming X він придбав у знайомого за 90 євро. Після цього йому довелося чекати цілий місяць, поки надійде корпус, щоб нарешті зібрати комп’ютер.

Коли всі комплектуючі опинилися на своїх місцях, ентузіаст підключив блок живлення та натиснув кнопку ввімкнення. Втім, замість запуску системи він побачив дим, який почав виходити з корпусу. Практично відразу стало зрозуміло, що з обладнанням сталося щось серйозне.

Відео дня

Як зізнався сам користувач, процесор і системна плата вийшли з ладу через неправильну установку CPU. Під час монтажу він неправильно розмістив Intel Core i5-13400F у сокеті материнської плати, через що контакти не збіглися з контактними майданчиками на нижній стороні процесора.

Найімовірніше, це призвело до короткого замикання, яке знищило одразу два основні компоненти комп’ютера – процесор і материнську плату. На опублікованих фотографіях помітні сліди обгорання біля нижнього лівого краю процесорного роз'єму LGA, а також пошкодження самого чіпа Intel.

Редакція Wccftech, яка висвітлила цю історію, нагадує, наскільки важливо дотримуватися обережності під час складання ПК. Процесор необхідно правильно встановлювати в роз’єм, не докладаючи зайвих зусиль і попередньо перевіряючи його положення. Навіть невелика помилка на цьому етапі може призвести до виходу з ладу дорогого обладнання.

Раніше експерти назвали 4 популярні міфи про збірку ПК, у які давно пора перестати вірити. Зокрема, велика кількість вентиляторів не завжди забезпечує краще охолодження, а відеокарти після майнінгу не обов’язково виявляються невдалим придбанням.

Вас також можуть зацікавити новини: