Німеччина не може постачати Україні Patriot: Пісторіус назвав причину

Німеччина є найбільшим донором України в Європі.

Сьогодні Німеччина не може передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, оскільки це створює загрозу критичного ослаблення її власної системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє WAZ.

"Постачання, насамперед комплексів Patriot, проходить важко. Німеччина вже поставила кілька систем та безліч керованих ракет до них. Більше ми зараз зробити не можемо. Усе, що ми віддамо зараз, ми тимчасово не зможемо компенсувати – це створить у нас (в обороні, – УНІАН) прогалини, допустити які ми не маємо права", – зазначив Пісторіус у своєму інтерв’ю.

Він наголосив, що інші країни зробили "значно менший внесок", тому Берлін очікує від партнерів активніших дій. За словами міністра оборони, це питання необхідно предметно обговорити під час наступного засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в середині листопада.

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Пісторіус висловив сумнів щодо перспектив швидкого припинення вогню в Україні. При цьому очільник оборонного відомства сподівається, що Москві не вдасться досягти поставлених цілей.

"Я не вірю, що Росії вдасться змінити хід війни на свою користь за допомогою повітряних ударів по цивільних об’єктах взимку. На землі російські збройні сили не досягають жодного прогресу, а втрати є колосальними – від 30 000 до 40 000 солдатів на місяць", – додав Борис Пісторіус.

Зазначимо, що ФРН залишається найбільшим європейським донором України.

За даними Федерального уряду Німеччини, від початку повномасштабного вторгнення Берлін спрямував Києву близько 43,3 млрд євро гуманітарної та 57,6 млрд євро військової допомоги (включаючи кошти, зарезервовані на найближчі роки).

Крім того, гуманітарні вантажі до України регулярно доправляють німецькі приватні та громадські організації, які працюють поза офіційними каналами підтримки.

Patriot для України – інші новини

За словами Володимира Зеленського, Україна в середньому отримує близько 12 антибалістичних ракет щомісяця. За його словами, переговори з потенційними постачальниками відбуваються щодня. Водночас деякі країни відмовляються продавати ракети через побоювання власного населення

Раніше стало відомо, що Державний департамент США погодив продаж Україні 500 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot загальною вартістю 2,1 млрд доларів. Фінансування закупівлі візьмуть на себе Канада, Німеччина та Норвегія.

Також УНІАН писав, що Нідерланди спільно з іншими партнерами працюють над прискоренням постачання Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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