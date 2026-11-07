У нових iPhone позбудуться кнопки, якою майже ніхто не користується

Такий підхід компанія вже реалізувала у складаному смартфоні iPhone Duo.

Apple планує змінити систему фізичних кнопок у майбутніх смартфонах iPhone 20 Pro. Повідомляється, що компанія відмовиться від окремої Action Button, об'єднавши її функції з клавішею Camera Control. Це дозволить зробити дизайн ювілейного iPhone більш лаконічним.

Про це повідомив надійний інсайдер Instant Digital. За його даними, функції двох фізичних елементів керування об’єднають: одноразове натискання на Camera Control запускатиме додаток камери, а тривале натискання – виконуватиме дію, призначену власником для Action Button.

Action Button вперше з’явилася в iPhone 15 Pro, замінивши перемикач беззвучного режиму. Camera Control дебютувала роком пізніше разом з iPhone 16. Проте, незважаючи на гучні анонси, жоден із цих елементів керування так і не став по-справжньому популярним через суперечливу ергономіку та складність у використанні.

Відео дня

Цікаво, що в представленому в 2026 році складаному iPhone Duo компанія вже відмовилася від Action Button, зберігши Camera Control. Якщо новий витік інформації підтвердиться, аналогічне рішення може з’явитися й у наступних флагманах.

Раніше інсайдери повідомляли, що восени 2027 року Apple випустить ювілейний iPhone, який отримає вигнутий з усіх чотирьох боків екран із невидимою системою Face ID. Таким чином компанія свідомо пропустить назву "iPhone 19".

Це далеко не вперше, коли в мережі пишуть про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone у 2027 році. Раніше вже з’являлися чутки, що виробник експериментує з безрамковим екраном, загнутим з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель смартфона має виглядати як єдиний шматок скла, а металева рамка буде прихована під час звичайного використання.

Цієї осені головним анонсом від Apple став перший складаний iPhone з гнучким екраном. Флагманські iPhone 18 Pro також отримали багато нововведень, а ось базову модель не анонсували – її, за чутками, перенесли на весну 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: