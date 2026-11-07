Вночі РФ била 'Іскандерами' і 'Цирконами': Повітряні сили назвали кількість знищених ракет

Також ворог запустив різні типи дронів.

У ніч на 7 листопада, починаючи з 18:00 6 листопада, росіяни завдали по Україні масованого комбінованого удару ракетами "Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400" та різними дронами. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ззаначається, що ракети ворог запускав із Брянська, Воронезької області РФ. Крім того, із різних напрямків РФ атакували 172 ударними БпЛА типу Shahed, серед яких 137 – реактивні, а також дронами "Гербера" і дронами-імітаторів типу "Пародія".

Основним напрямком удару стала Київщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як заявили у Повітряних силах, за попередніми даними, станом на 09:00 ППО збила/подавила 4 ракети "Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400" та 149 ворожих БпЛА типу Shahed (117 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях", - додали у відомстві.

Удар РФ 7 листопада

Як повідомляв УНІАН, через російську атаку у Києві постраждали 5 людей, зокрема 14-річна дитина. Двох осіб госпіталізували. У столиці є руйнування і пошкодження будинків, дитсадка, нежитлових будівель. За словами міського голови Віталія Кличка, через пошкодження енергообʼєктів на Київщині та Житомирщині склалася надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням міста і, відповідно, з роботою систем тепло- та водопостачання.

Також росіяни ракетами вдарили по Північному мосту в Києві. У результаті пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну лінію і лінію електропередач, 5 вантажних автомобілів на парковці. Рух на мосту перекрили в обох напрямках.

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