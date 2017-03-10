Перший економічний Форум "Економічні реформи - порядок денний 2017, пріоритети бізнесу"

Організатори - коаліція «За детінізацію економіки», коаліція «За ліберальну податкову реформу» і бізнес-коаліція «Громадська платформа «Податки для економічної свободи» в партнерстві з Реанімаційним пакетом реформ (коаліцією провідних громадських організацій та експертів України) та ВГО «Асоціація платників податків України».

Пропозиції бізнесу щодо першочергових реформ запросили обговорити Степана Кубіва (першого віце-прем’єр міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі), Олександра Данилюка (Міністра фінансів України), Євгенія Капінуса, держсекретаря Міністерства фінансів, Ніну Южаніну, народного депутата України, голову Комітету ВР з податкової та митної політики.

Серед експертів - Олександр Пасхавер,президент Центру економічного розвитку, Ілля Несходовський - директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт РПР, Гліб Вишлінський - виконавчий директор Центру економічної стратегії, Володимир Дубровський - старший економіст CASE Україна, експерт РПР, Павло Кухта, економіст, заступник голови Стратегічної групи радників Прем'єр-міністра, Юрій Романенко, Український інститут майбутнього.

Адреса - м.Київ, вул. В. Житомирська, 33, зал Торгово-промислової палати України Chamber plaza.

Потрібна акредитація – 093-953-74-81, Дарина – https://www.facebook.com/Coalition.for.Economy.Deshadowing/

Детальніше - https://economic-forum.com.ua/organizatori/