Лаючи Тимошенко за газовий контракт, опозиція вдається до грубих маніпуляцій

Думка

Як і очікувалося, на уряд і, конкретно на Юлію Тимошенко, наринула лавина критики за результати підписаних в Москві домовленостей про постачання російського газу до України та його транзит до Європи на 2009 рік і найближчі десять років.

Функцію головного рупора звинувачень у бік прем`єр-міністра у ці дні виконує регіонал, екс-глава «Нафтогазу» і колишній профільний міністр Юрій Бойко. За останні дні він провів кілька прес-конференцій з цього приводу і виступив в ефірах кількох вітчизняних телеканалів.

Треба сказати, що критика представників опозиції в бік уряду – явище, в принципі, нормальне і недивне. Проте в цьому випадку, на жаль, зазначений опозиціонер використовує за докази відверті цифрові маніпуляції, які багато нефахівців не можуть швидко і легко розпізнати. А це навряд чи припустимо, коли йдеться про питання такого важливого державного значення.

Наведемо тут один з головних аргументів Юрія Бойко, для чого процитуємо фрагмент з його виступу у четвер ввечері на «5 каналі»:

- Чому збільшилася ціна? Ви усунули посередника, ціна має зменшуватися. Вона весь час збільшувалася! Цей контракт: чорним по білому написана ціна! Навіть якщо брати логіку Тимошенко – чому не 179, а 228? Чому? Вартість нафти 32 долари! Коли підписувався торішній контракт, вартість нафти була 97 доларів. Таким чином, я вважаю, що просто йдеться або про непрофесіоналізм, або про щось гірше... при підписанні сьогоднішнього контракту та пряму загрозу національним інтересам.

Як бачимо, суть даної претензії в тому, що співвідношення світової ціни нафти і імпортного газу для України на початок 2008 року було нижчим, ніж зараз. Докір, на перший погляд, здається цілком логічним. Відомо, що європейська ціна на газ визначається шляхом перемноження ціни певних видів нафтопродуктів на певний коефіцієнт. У нинішньому контракті між Москвою і Києвом, використовується, зокрема, комбінація цін на мазут і газойль. Для приблизного розрахунку європейської ціни на газ можна використовувати і значення світової ціни на нафту, як це робить пан Бойко. У такому разі для отримання вартості газу потрібно ціну на нафту помножити приблизно на чотири. Наприклад, ціна нафти – 100 доларів за барель, тоді ціна газу – 400 доларів за тисячу кубометрів, або ціна нафти – 40 доларів, а ціна газу – 160 доларів.

Проте екс-глава «Нафтогаза» промовчав про іншу дуже важливу обставину, яка впливає на визначення вартості газу. До речі, багато українських політиків, журналістів і навіть деякі експерти раніше теж не знали, мабуть, про цю деталь, але тепер, після оприлюднення договору, все стає гранично зрозуміло. А ось Юрій Бойко, звісно, чудово обізнаний з усіма цими нюансами.

Річ у тому, що для розрахунку вартості газу береться ціна нафти (нафтопродуктів) не на якусь конкретну дату і навіть не три- або шестимісячній давності, а усереднена ціна за дев`ять попередніх місяців. Зокрема, для визначення ціни газу на перший квартал 2009 року береться середня ціна нафтопродуктів за період з квітня по грудень 2008 року. Мабуть, така схема використовувалася раніше при укладенні договорів з Газпромом європейськими споживачами газу, а зараз до неї вдався і український уряд.

Тому розмір світової ціни нафти (нафтопродуктів) в грудні минулого року або, тим більше, в січні нинішнього року ніяк не є мірилом вартості газу на перший квартал 2009 року. Ситуація ж, і про це Бойко також добре знає, така: різке здешевлення нафти в світі відбулося тільки наприкінці минулого року, а навесні і влітку 2008 року світові ціни на нафту, навпаки, швидко росли, досягнувши історичного максимуму майже в 150 доларів за барель.

Відтак вартість газу на перший квартал 2009 року виходить за формулою майже найвищою як для України, так і для країн Європи (лише трохи поступаючись значенням в четвертому кварталі 2008 року). А починаючи з другого кварталу газ істотно дешевшатиме, а на четвертий квартал очікується його ціна в районі 160 доларів за тисячу кубометрів.

Якщо ж припустити, що світові ціни на нафту спустяться найближчим часом нижче 30 доларів за баррель і зафіксуються на такій позначці протягом всього року (а такі прогнози дають деякі зарубіжні експерти), то ціна на російський газ в четвертому кварталі 2009 року і в першому кварталі 2010 року виявиться взагалі на рівні 100-120 доларів за тисячу кубометрів.

Абсолютно очевидно, що опозиція, в цьому випадку, в особі Юрія Бойка, попросту маніпулює цифрами із зрозумілою метою - дискредитації уряду Тимошенко. Ну а якщо об`єктивність відсутня в оцінках в окремо взятому епізоді, то, природно, не можна на віру приймати і решту аргументів з критикою газових угод, озвучених нині зазначеним політиком з фракції Партії регіонів...

Юрій Глухов