Круглий стіл "Удосконалення законодавчої бази з метою підвищення ефективності роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та захисту прав вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків"

8 червня об 11-00 в Інституті законодавства Верховної Ради України відбудеться круглий стіл на тему: «Удосконалення законодавчої бази з метою підвищення ефективності роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та захисту прав вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків».

Організатори: Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Громадською організацією «Національне благо України».

В заході візьмуть участь народні депутати ВРУ, представники АПУ, НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Конституційного Суду України, Господарського суду міста Києва, Апеляційного господарського суду міста Києва, Вищого господарського суду України, Окружного адміністративного суду міста Києва, Міжнародного Валютного Фонду та Світового банку, Інституту міжнародних відносин, дипломатичних представництв, банківських установ, громадських організацій.

Експерти обговорюватимуть зарубіжний досвід захисту прав вкладників, необхідність внесення змін до українського законодавства, питання протидії корупції, відповідальності кінцевих бенефіціарів та пов'язаних з неплатоспроможними банками осіб, адаптацію до міжнародних стандартів тощо.

Круглий стіл відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Несторівський 4, конференц-зала (ауд. 416, 4 поверх). Телефони: +38(099) 359 99 27, +38(097) 040 38 40.