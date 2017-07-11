В Інституті Горшеніна оголосять результати соцопитування про уявлення українців про європейські цінності

12:30, 11 липня 2017
Разное
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Опитування проведене у співпраці з Представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

У вівторок, 11 липня, о 12:30 в Інституті Горшеніна відбудеться презентація результатів соціологічного дослідження на тему: "Українське суспільство і європейські цінності", проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Дослідження було проведено в квітні-червні 2017 року і мало на меті з'ясувати відповіді на запитання, пов'язані зі сприйняттям і баченням українцями європейських цінностей:

·         які уявлення українців про європейські цінності?

·         поділяють українці основні принципи європейської спільноти?

·         як залежить уявлення про європейські цінності від регіону проживання та віку?

·         пов'язане уявлення про європейські цінності з тим, який зовнішньополітичний курс підтримує людина?

·         як формуються уявлення українців про європейські цінності?

В обговоренні візьмуть участь:

1.    Маттес Бубе, директор представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

2.    Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна.

3.    Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України.

4.    Костянтин Матвієнко, філософ, письменник, публіцист.

Модератор - Наталія Клаунінг, директор із комунікацій Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; початок реєстрації о 12:00.

Згадка в новинах про Інститут Горшеніна та Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі  є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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