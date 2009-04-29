У родині Януковича - похорон

Донецька міськрада висловила співчуття родині Віктора Януковича у зв`язку із смертю Давидової Валентини Василівни - мами дружини лідера ПР Людмили Олександрівни. «Хай пам`ять про цю людину навіки залишиться у Вашому серці», - йдеться в інформації Донецької міськради.

Теща Віктора Януковича за життя досить часто розповідала журналістам, який гарний у неї зять. За її словами, він регулярно дарував їй подарунки, а у 1978 році придбав для неї невеликий будинок з 15 сотками землі, на якому садили овочі: помідори, огірки, картоплю. Валентина Василівна була інвалідом першої групи, більше 20 років пересувалася у візку. Як писали українські ЗМІ, вона переїхала в село, коли вже фізично не могла підніматися на третій поверх будинку в Єнакієво, де тоді жила родина Януковичів.