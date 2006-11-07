53 млн. доларів вимагає від Вольво Сергій Коваленко

Громадянин України, інвалід Сергій КОВАЛЕНКО подав касаційну скаргу до Верховного Суду України на рішення Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у судовому процесі “Коваленко проти “Вольво”. С.КОВАЛЕНКО оскаржує відміну апеляційною інстанцією судового рішення про виплату йому автоконцерном та його дилером компенсації в сумі, еквівалентній 53 мільйонам доларів. Про це УНІАН повідомив адвокат С.КОВАЛЕНКА Володимир КОМКОВ.

Адвокат нагадав, що 23 лютого цього року Залізничний суд м. Сімферополя прийняв рішення про стягнення з компанії Volvo Car Corporation та її київської дочірньої компанії «Вікінг Моторз» на користь С.КОВАЛЕНКА 53 мільйонів доларів компенсації за втрачене здоров`я після аварії на автомобілі “Вольво”. Але 28 серпня 2006 року Апеляційний суд АРК, розглянувши скаргу відповідачів, скасував прийняте рішення. С.КОВАЛЕНКО та його адвокати заявили на прес-конференції, що вважають рішення апеляційної інстанції незаконним, тому домагатимуться його відміни правовими методами. Також С.КОВАЛЕНКО повідомив журналістам, що у зв`язку з наявністю родинних зв`язків між власниками юридичної фірми, де працюють юристи, які представляли “Вольво”, та керівником Апеляційного суду АРК, він просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА дати розпорядження Генеральній прокуратурі вивчити обставини винесення постанови Апеляційним судом АРК і дати їй правову оцінку.

У касаційній скарзі, повідомив адвокат, С.КОВАЛЕНКО висловлює переконання, що апеляційним судом були неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права, що призвело до ухвалення помилкового рішення. Зокрема, не були застосовані відразу кілька статей Закону України “Про захист прав споживачів” та кілька статей Цивільного кодексу України. А оскільки ці норми не були застосовані, як того вимагає законодавство, апеляційна інстанція проігнорувала ряд факторів, наполягає С.КОВАЛЕНКО. Зокрема те, що виробник та продавець продали неякісний товар (у автомобіля не спрацювали подушки безпеки). Також, вважає С.КОВАЛЕНКО, суд, проігнорувавши Закон “Про захист прав споживачів”, знайшов підстави для звільнення від відповідальності виробника та продавця, хоча їх не було. Також, вважає С.КОВАЛЕНКО, матеріалами справи в повному обсязі підтверджується наявність шкоди, заподіяної відповідачами позивачеві, та причинно-наслідковий зв`язок з протиправним поводженням відповідачів. Не врахувавши це, наполягає С.КОВАЛЕНКО, суд прийняв помилкове рішення, яке має бути скасоване.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року громадянин України С.КОВАЛЕНКО виграв суд першої інстанції проти компанії Volvo та української компанії “Вікінг Моторз”. Суд виніс ухвалу про компенсацію на його користь на суму 44 млн. доларів, пізніше її було збільшено до 53 млн. доларів. Тим самим Залізничний районний суд м. Сімферополя частково задовольнив його позов до цих компаній про відшкодування моральної і матеріальної шкоди після аварії на автомобілі марки Volvo, внаслідок якої він став інвалідом.

Аварія сталася в червні 1998 року на автомобілі "Volvo С70 Coupe". Ця марка, обладнана системою подушок безпеки, широко рекламувалася як один з найбезпечніших автомобілів останніх років. Проте під час аварії жодна з подушок безпеки не спрацювала. У грудні 2000 року він подав позов до Залізничного райсуду м. Сімферополя, в якому визначив суму завданої йому матеріальної та моральної шкоди у 70 млн. дол. Матеріальна шкода - втрата автомобіля, здоров`я та бізнесу – була оцінена ним у 20 млн. доларів, моральна - втрата сім`ї і набута в 34 роки інвалідність ІІ групи – у 50 млн. доларів.