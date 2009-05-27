У Києві створять Службу швидкого реагування для водіїв

За ініціативи першого заступника голови Київської міської держадміністрації Дениса БАССА, найближчим часом буде створено Службу швидкого реагування на звернення киян щодо зношеності дорожнього покриття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, наразі інформація про незадовільний стан доріг надходить від мешканців столиці через Службу допомоги мера киянам (15-51) та на «гарячу лінію» комунальної корпорації «Київавтодору» (тел.: 284-74-19). Ці дані враховуються під час визначення першочергових дорожніх об’єктів, де необхідно виконати поточний ремонт.

«Для більш ефективного реагування відтепер ми будемо збирати інформацію про місця, де необхідно в першу чергу відремонтувати дороги та залатати вибоїни, від автомобілістів, водіїв комунального громадського транспорту, маршрутних таксі, представників автомобільних клубів Києва, працівників ДАІ”, - прокоментував Д.БАСС.

Крім того, за його словами, на офіційному веб-порталі КМДА планується створити спеціальний розділ, в якому мешканці міста зможуть розмістити не лише інформацію про пошкоджені дороги, а їх фото.

Також для оперативного усунення недоліків міська влада планує на кожній АЗС розмістити спеціальні скриньки та стенди, в яких водії зможуть залишити свої побажання, інформацію про стан конкретних доріг, де терміново необхідно зробити ремонт.

Всі ці дані надходитимуть до спеціальної Служби швидкого реагування з ремонту доріг та передаватимуться в КК «Київавтодор».

«Наразі програма ремонту доріг фінансується у повному обсязі», - підкреслив Д.БАСС.

Також він повідомив, що передбачається затвердити графік першочергових об’єктів будівництва важливих об’єктів інфраструктури, до якого ввійдуть: Московська площа, Гаванський міст, розв’язка біля моста Патона, продовження будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

«Зараз важливо продовжити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, щоб прибрати опору, яка перекриває одну смугу руху. Після цього ми зможемо відкрити міст в обох напрямках руху навіть без будівництва естакади. Її спорудження – це вже наступний етап будівництва, який досить дорогий, тому ми розраховуємо залучити субвенції з державного бюджету», – зазначив Д.БАСС.

Як інформують в КМДА, найближчим часом для покращення дорожнього руху та ліквідації заторів на деяких перехрестях та розв’язках буде переглянуто можливість зміни алгоритмів роботи світлофорів з урахуванням транспортних потоків. Більш того, до Дня Незалежності в місті планується відкрити центр керування дорожнім рухом, який за допомогою «розумних світлофорів» регулюватиме рух, розвантажуючи дороги. Нині на вулицях міста встановлюють нові дорожні знаки, що інформуватимуть водіїв про наявність заторів на дорогах тощо.