55 осіб постраждали внаслідок вибуху на залізниці

На залізничній станції в індійському штаті Західна Бенгалія у понеділок пролунав потужний вибух, загинуло щонайменше п`ять чоловік, 50 дістали поранення, передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на місцеву поліцію.

Представник поліції не виключив, що число жертв може зрости.

Вибух уразив два припаркованих неподалік автомобіля і два залізничних вагони. Його причини з`ясовуються.

Станція, на якій стався вибух, знаходиться за 550 кілометрів на північ від Калькутти - столиці штату Західна Бенгалія.