55 осіб постраждали внаслідок вибуху на залізниці
18:26, 20 листопада 2006Разное
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Число жертв може зрости
На залізничній станції в індійському штаті Західна Бенгалія у понеділок пролунав потужний вибух, загинуло щонайменше п`ять чоловік, 50 дістали поранення, передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на місцеву поліцію.
Представник поліції не виключив, що число жертв може зрости.
Вибух уразив два припаркованих неподалік автомобіля і два залізничних вагони. Його причини з`ясовуються.
Станція, на якій стався вибух, знаходиться за 550 кілометрів на північ від Калькутти - столиці штату Західна Бенгалія.
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