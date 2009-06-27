Пожежні врятували 67-річну жінку з 20-метрового колодязя

У Сумській області з 20-метрового колодязя пожежники врятували 67-річну жінку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, надзвичайна подія сталася в Охтирському районі.

До райвідділу МНС надійшло повідомлення про те, що в селі Довжик у колодязь впала 67-річна жінка. Рятувальні роботи ускладнював невеликий діаметр колодязя. На щастя, один з пожежних СДПЧ-14 виявився худорлявої статури, що дозволило йому без значних труднощів дістатися крізь вузький прохіду до потерпілої. Рятувальник побачив, що вона в шоковому стані і одержала численні травми під час падіння. Закріпивши рятувальний мотузок, жінку обережно підняли на поверхню.

Бригада медиків надала постраждалій першу допомогу і відправила до районної лікарні.

Виявилось, що жінка набирала воду, знепритомніла і, зробивши різкий рух, впала в колодязь. Крики про допомогу почули місцеві жителі, які подзвонили до служби порятунку «101».

Медики констатували у потерпілої тимчасову відсутність пам`яті. Нині стан жінки стабілізувався, вона поступово приходить до тями.