Завершено розтин тіла Литвиненка

У Лондоні група патологоанатомів провела розтин тіла колишнього співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександра Литвиненка. Як заявили представники правоохоронних органів, над розтином працювали троє патологоанатомів: один з них представляв інтереси уряду, другий - сім`ї, а третій працював як незалежний фахівець. Вони використовували спеціальні захисні костюми під час аутопсії.

Результати проведеного розтину наразі засекречені. Оприлюднити їх планується за кілька днів, після того, як будуть закінчені всі обстеження тіла загиблого, передає Associated Press.

Британське розслідування загибелі О.Литвиненка здійснюється в умовах суворої секретності. Напередодні міністр внутрішніх справ країни Джон Рід закликав усі зацікавлені сторони, а також журналістів утриматися від домислів на цю тему.

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