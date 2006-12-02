Двоє людей загинули та п`ять постраждали у автокатастрофі
10:20, 02 грудня 2006Разное
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Повідомлення МНС
У Львові при зіткненні вантажно-пасажирського автомобіля "Газель" з легковим автомобілем "Lanos" двоє осіб загинуло та 5 постраждало.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 18.13 по вул. Пасічна.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 115 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб та 129 - травмовано.
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