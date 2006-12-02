Двоє людей загинули та п`ять постраждали у автокатастрофі

У Львові при зіткненні вантажно-пасажирського автомобіля "Газель" з легковим автомобілем "Lanos" двоє осіб загинуло та 5 постраждало.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 18.13 по вул. Пасічна.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 115 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 13 осіб та 129 - травмовано.