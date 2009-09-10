До Києва привезли швидкісний трамвай - з відеокамерою і кондиціонером

У Київ з Санкт-Петербурга привезли новий зразок трамвая, який планується пустити на реконструйованій лінії швидкісного трамвая.

Про це пише газета “Сегодня” (10 вересня 2009 р.).

Блакитний пітерський трамвай доставляли до Києва частинами протягом півтора місяця. Зібраний він був і зараз знаходиться на території Заводу електротранспорту. Якщо машина успішно пройде випробування, то місто купить близько десяти таких трамваїв.

За інформацією видання, вагон значно більший, ніж чеський. Передбачена чимала відстань між сидіннями. Вони м`які і мають обивку під шкіру. Для пасажирів в інвалідних колясках обладнані ремені для фіксованого положення під час руху трамвая.

Виробники заявляють, що у вагон, розділений на три частини гумовими гармошками, може вміститися до 400 пасажирів (звичайний – утричі менше).

Із зовнішнього боку кожних дверей розташована відеокамера, щоб водій бачив, чи всі ввійшли, і кнопка для пасажирів для екстреного сигналу водієві. У салоні є кондиціонер. Для зручності в новому трамваї вмонтована спецсистема, котра дозволяє плавно гальмувати і рушати. Трамвай може розігнатися до 70 км/год (старі - до 30 км/год).

У той же час, як зазначає газета, трамвай має пройти випробування вже по новому полотну. Головний держінспектор електротранспорту В’ячеслав НІКОЛАЄНКО щодо самої лінії полотна висловив претензії: «Колію роблять за новою технологією, а в нас на неї немає документації. Вже видно, що кріплення не можуть утримати колію». Проте гендиректор «Київпастрансу» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ запевнив газету: «Все відповідає стандартам безпеки».