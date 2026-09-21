Україна повністю зупинила експорт чавуну

Блокада чорноморських портів може призвести до втрати українськими експортерами своєї частки ринку.

Металургійні підприємства України скоротили експорт товарного чавуну через блокаду чорноморських портів. При цьому в серпні експорт чавуну взагалі не здійснювався, свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

"Металургійні підприємства України за підсумками січня–серпня 2026 року скоротили експорт товарного чавуну на 16,4% порівняно з аналогічним періодом 2025-го – до 1,03 млн т. У серпні через блокаду портів експорт чавуну не здійснювався", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до США за січень–серпень було спрямовано 900,6 тис. т чавуну, що на 11% менше порівняно з показниками минулого року, в Туреччину – 83,2 тис. т (+88% р./р.), а до Італії – 26,5 тис. т (-77% р./р.). Водночас у 2025 році Україна експортувала 1,98 млн. тонн чавуну на 759,9 млн дол.

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Аналітики вказали, що припинення експорту у серпні через блокаду чорноморських портів може призвести до втрати українськими експортерами своєї частки ринку. Там також додали, що виручка від експорту чавуну за вісім місяців становила 413 млн дол., що на 15% менше порівняно з показниками минулого року.

Блокування портів України та експорт - останні новини

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповідав, що до повномасштабного вторгнення металургія займала до 7% від ВВП України, а зараз цей показник майже нульовий. За довоєнного ВВП на рівні близько 200 млрд доларів, за його словами, це означає приблизно 14 млрд доларів втрат для гірничо-металургійного комплексу.

Міністр економіки Олександр Кравченко заявляв, що завдані збитки інфраструктурі у результаті російських авіаударів цього року оцінюються майже в 10 мільярдів доларів. Водночас загальні економічні втрати від атак і фактичної блокади портів становлять близько 1,5 процентних пунктів валового внутрішнього продукту.

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