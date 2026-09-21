У Європі різко побільшало заяв про конфлікт з Росією: у CNN пояснили, з чим це пов’язано

Наразі викликає питання зокрема участь США у такому конфлікті.

Останнім часом у Європі зросла кількість заяв щодо можливого посилення конфронтації з РФ. Про це пише оглядач CNN Бретт Макгурк.

Журналісти нагадують заяву лідера Франції Еммануеля Макрона, який заявив про необхідність посилити захист на тлі збільшення гібридних атак Росії. А премʼєр Польщі Дональд Туск попередив, що РФ може атакувати БПЛА та ракетами країни НАТО, замаскувавши їх під нещасні випадки. У Британії закликали населення почати готуватися до можливості війни та запасатися консервами та питною водою. А Німеччина готує свої лікарні до можливої війни з РФ. Навіть нейтральна Швейцарія прийняла нову стратегію національної безпеки.

Паралельно з цим Білорусь провела масштабні навчання поблизу Сувальського коридору, який тривалий час лишається однією з найвразливіших точок НАТО. А президент США Дональд Трамп несподівано оголосив про прогрес у створенні постійної бази армії США в Польщі. Це сталося через два тижні після візиту очільника ЦРУ до Москви. На думку видання, це все свідчить про те, що НАТО стурбоване можливими планами Путіна розширити війну за межі України.

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Видання також відзначає заяву американських прокурорів, в якій вони звинуватили п'ятьох осіб у співпраці з російською розвідкою в мережі, яка планувала напади та вбивства по всьому світу, зокрема в США. На думку випадання, ця мережа вже тривалий час діє у Європі, організовуючи кібератаки, саботаж, підпали та атаки на критично важливу інфраструктуру.

І однією з ключових загроз, на думку видання, є те, що РФ може й надалі проводити такі операції, не перетинаючи чітко поріг звичайної війни. Журналісти відзначають, що Путін використовує неоднозначність та заперечення як зброю, випробовуючи рішучість НАТО та змушуючи Альянс розколотися. На тлі цього, НАТО, як зазначає видання, вивчає досвід України у протистоянні РФ.

"Представники НАТО вивчають, як українцям вдалося забезпечити функціонування життєво важливих служб під час постійних атак Росії. Це надзвичайний поворот подій. Україна вже не просто отримує уроки від НАТО. НАТО також отримує уроки від України. Роблячи це, альянс прагне стримувати не лише обіцяючи руйнівну відповідь на агресію, а й демонструючи Путіну, що його агресія не спрацює. Сама готовність стає частиною стримування. Це одна з причин такої кількості заголовків цього тижня", – вважає видання.

Чи готові США прийти на допомогу

Водночас журналісти вважають, що Європа прискорює темпи власного захисту, оскільки вона не впевнена в можливостях США. Наразі Вашингтон утримує сили та засоби не лише у Європі, а й на Близькому сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. І всі наявні ресурси, нестачу яких відчуває Захід, не можуть бути скрізь одночасно. Також у Європи й надалі лишаються питання щодо того, чи готовий Трамп слідувати пункту НАТО про взаємну оборону.

На думку журналістів, поки РФ загрузла в Україні, Путіну не треба ще одне вторгнення такого ж масштабу. Водночас, на думку журналістів, Кремль може зосередитися на гібридній війні, аби перевірити, чи дійсно готове НАТО до того, про що вони заявляють.

Можлива війна між РФ та НАТО

Раніше європейська розвідка повідомила, що Москва готується до війни з НАТО вже у найближчі місяці. За даними відомства, Кремль може спробувати провести обмежене вторгнення в одну з країн, або ж ініціювати провокації під чужим прапором.

Зазначимо, що в НАТО продовжуються дискусії щодо війни з РФ. Зокрема прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що не планує вступати у війну з Москвою навіть у разі активації 5 статті НАТО. Він також розкритикував європейських лідерів у "войовничій риториці" щодо РФ.

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