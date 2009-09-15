Путін позбувся годинника – його в подарунок випросив слюсар

Під час візиту до Тули прем`єр-міністр РФ Володимир Путін знову залишився без годинника - цього разу вартістю 6 тис. доларів. Про це пише newsru. Під час відвідин прем`єром РФ збройового заводу один з робітників попросив щось подарувати йому на спомин. Путін пожалкував, що у нього з собою немає нічого, окрім одягу, і тоді слюсар скромно попросив в подарунок годинник.

Як пише "Комерсант", було видно, що прем`єр не чекав такого повороту подій, але відступати було нікуди, і подарувати годинник настирливому слюсареві йому все ж таки довелося. Знявши годинник з руки, прем`єр нагадав, що недавно подарував такий самий синові пастуха в Туві. Оскільки така модель Путіну подобається, він купив новий такий же, і ось позбувся й його. На запитання про ціну годинника Blancpain, Путін сказав, що вони "не золоті і не платинові", і тому коштують недорого – близько шістьох тисяч доларів.

Минулого разу прем`єр віддав свій годинник не вимушено, як у Тулі, а з доброї волі. Тоді, подорожуючи Тувою з керівником МНС Сергієм Шойгу, Путін попросив у місцевого вівчаря коней, щоб покатитися. Їх супроводжував 10-річний син вівчаря. Хлопчикові Путін після прогулянки подарував свій годинник, а його батькові - мисливський ніж.