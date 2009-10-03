У Європі зростають продажі автомашин

У вересні в Німеччині було продано 316 тисяч автомобілів, що на 21 відсоток більше, ніж в тому ж місяці минулого року. Об`єми реалізації зросли навіть при тому, що урядова програма підтримки купівельного попиту була завершена ще на початку вересня, повідомляє з посиланням на Німецьку асоціацію учасників автоіндустрії (VDA) агентство AFP.

Всього з початку року в Німеччині було придбано близько трьох мільйонів автомобілів, що на 26 відсотків більше, ніж минулого року.

В Італії вересневі продажі зросли на 6,77 відсотка проти показників 2008 року - до 189,5 тисяч машин. У Франції та Іспанії, як повідомлялося раніше, було продано 183 тисячі 248 і 77 тисяч 374 машини відповідно, що на 14,1 і 18 відсотків більше, ніж у вересні 2008-го.

У США через відміну премій за автометалобрухт у вересні було продано 745,9 тисячі машин, що на 23 відсотки менше, ніж минулого року.

У Росії за перші вісім місяців було продано 990 тисяч машин, що на 51 відсоток менше, ніж за той же період минулого року.

Автолента.ру