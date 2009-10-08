9 жовтня пройде конкурс краси "Міс пластична операція"

У п`ятницю, 9 жовтня, в Угорщині почнеться конкурс краси серед пацієнток пластичних хірургів. Захід під назвою Miss Plastic Hungary 2009 - це, за заявою його організаторів, перший такий конкурс в історії.

Учасниці у віці від 18 років допускаються до конкурсу, якщо в їх історії хвороби зазначена хоч би одна пластична операція. Ін`єкції ботоксу й інші малоінвазивні процедури - недостатня умова для участі.

Найчастіше серед конкурсанток зустрічаються жінки з силіконовими імплантантами, які перенесли ліпосакцію або пересадку волосся.

Усіх учасниць конкурсу організатори розділили на дві вікові групи - до і після 30 років. З них 50 вийшли до півфіналу, а 20 - до фіналу. Вони у п`ятницю вийдуть на сцену клубу "Студіо" в Будапешті, де журі вибере переможницю в абсолютному заліку (серед учасниць будь-якого віку).

Головний приз конкурсу - квартира. За словами організаторів, дівчата, що посіли друге і третє місця, та пластичні хірурги, які оперували володарів "золота", "срібла" і "бронзи", також одержать цінні призи.

Лента.ру