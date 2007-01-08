У Вашингтонському метро з рейок зійшов потяг

У результаті сходження з рейок потягу метро у Вашингтоні постраждали 16 людей. Про це повідомляє РІА "Новости".

За даними вашингтонського метрополітену, інцидент стався близько 16.00 7 січня за місцевим часом у станції "Площа Маунт Вернон".

"У результаті аварії 16 людей госпіталізовано, з тунелю було евакуйовано 60 людей", - повідомляє адміністрація метрополітену.

Усього в поїзді із шести вагонів перебували близько 150 людей. Пасажири з перших чотирьох вагонів змогли самостійно вибратися з потягу на платформу станції. Пасажирів, які перебували в п`ятому і шостому вагонах, було виведено на станцію рятувальниками. З рейок зійшов вагон номер п`ять.

За даними представника вашингтонського метрополітену Кеті АСАТО, 15 людей дістали легкі поранення і одна людина серйозні, її життю нічого не загрожує.