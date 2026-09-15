150 тисяч дерев змінили покинуте пасовище на Гаваях: що сталося за 20 років

Для Гаваїв це перетворення має особливе значення.

На Гаваях масштабний проєкт із відновлення лісу на місці колишніх пасовищ допоміг створити середовище для рідкісних та зникаючих видів птахів.

Йдеться про Національний заповідник дикої природи Хакалау на острові Гаваї. Протягом десятиліть там випасали худобу, через що тисячі га лісів перетворилися на пасовища. Місцеву рослинність витіснили трави та інвазивні рослини, пише Times of India.

У 1992 році екологи розпочали масштабне відновлення території, яке тривало 4 роки. За цей час посадили 150 650 дерев коа – місцевого гавайського виду. Зазачається, що метою проєкту було не просто повернути дерева на деградовані землі. Молоді насадження мали стати своєрідними лісовими коридорами, які поєднували б збережені ділянки лісу з колишніми пасовищами.

Відео дня

Коа обрали, зокрема, через здатність рости на виснажених ґрунтах. У міру розвитку дерева мали формувати лісовий покрив, пригнічувати агресивні трави та створювати умови для появи інших місцевих рослин.

Відновлення лісу було особливо важливим для птахів, оскільки Хакалау створили у 1985 році саме для збереження середовища існування рідкісних і зникаючих лісових видів.

Рідкісні птахи почали повертатися

Дослідження показали, що зі зростанням посаджених дерев місцеві види птахів дедалі активніше заселяли відновлені території. Серед них були рідкісні гавайські птахи, зокрема ііві та акіаполаау.

Водночас швидкість заселення залежала від віку лісу та відстані до збережених лісових масивів. Молоді насадження не одразу ставали повноцінною заміною природного зрілого лісу, однак із часом вони дедалі більше використовувалися птахами як місце для пошуку їжі та укриття.

Одне з довгострокових досліджень охопило 26 років спостережень. Вчені встановили, що чисельність більшості видів у відновленому лісі зростала, хоча різні птахи освоювали нове середовище з різною швидкістю.

Для Гаваїв це має особливе значення: багато місцевих видів птахів є ендеміками й більше ніде у світі не водяться. Їм загрожують не лише втрата лісів, а й інвазивні види та пташина малярія, яку переносять завезені на острови комарі.

Тепер природоохоронці працюють над наступним етапом - створенням коридору для птахів, який має з'єднати Хакалау з високогірними лісами на схилах вулкана Мауна-Кеа. Це може допомогти рідкісним птахам переміщатися до прохолодніших місць, де ризик поширення пташиної малярії нижчий.

Інші новини про птахів

Раніше УНІАН писав про птаха, який виростає до 1,5 метра і годинами стоїть нерухомо у воді. Мова йшла про китоголова, незвичайна зовнішність якого довгий час створювала проблеми для вчених.

Раніше повідомлялось, що одну пташку окільцювали у 1956 році і через 70 років вона все ще повертається додому.

Вас також можуть зацікавити новини: