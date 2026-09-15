Атака на поїзд біля кордону з Польщею: журналіст Washington Post розповів, що відбувалось

Поки потяг прямував до кордону, пасажирів кілька разів евакуйовували через повітряну загрозу.

У потязі, який їхав із Києва до польського кордону, і який опинився під російською дроновою атакою біля пункту пропуску "Ягодин", перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус і журналіст The Washington Post Джек Райт, який описав події у своїй колонці.

Він розповів, що двома днями раніше високопосадовці, які відвідували Київ, обговорювали, як вони планують виїжджати з України. Після дня з повітряними тривогами та вибухами, хтось припустив, що залізничне сполучення Київ-Варшава може стати мішенню.

"Це було б вкрай контрпродуктивно для цілей Росії", – сказав колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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За словами журналіста, поки потяг прямував до кордону, пасажирів кілька разів евакуйовували через повітряну загрозу, а в небі було чути роботу української протиповітряної оборони.

"О 3:30 ранку, коли наші документи ще були в українських прикордонників, керуючий поїздом поспішив пройти через наш вагон, оголошуючи евакуацію", - зазначив він.

Райт розповів, що під час чергової евакуації неподалік пролунав потужний вибух. Над районом піднявся дим, а пасажирів закликали відходити подалі від залізничних колій. Потяг залишався на станції, оскільки ситуація в районі була небезпечною.

"Це був справді дрон: довгий, гладкий і білий… Пасажири кинулися до лінії дерев, коли над невеликою залізничною станцією здійнявся дим. Персонал поїзда закликав пасажирів продовжувати рухатися подалі від колій до озера неподалік, де безпечніше", - поділився він.

Особливе занепокоєння викликало те, що неподалік перебували цистерни з паливом. При цьому російські удари відбувалися буквально за кілька кілометрів від польського кордону.

Далі, як продовжив Райт, людей запросили повернутися, але поїзд стояв на місці. Поширилася чутка, що Польща закрила кордон з Україною. Через годину людям знову сказали вийти в поле.

"Щойно ми вийшли, вибух десь попереду змусив пасажирів бігти. Це була заправка, в яку вдарив дрон менш ніж за кілометр від польської території. Через 15 хвилин ми повернулися до своїх місць, але поїзд не їхав. Вже світало, коли надійшов третій наказ. Ральф Гофф, колишній керівник європейських операцій ЦРУ, який подорожував з Петреусом, ідентифікував зброю, що наближалася, як російський дрон "Герань-5", новий реактивний безпілотник, який українська ППО не може перехопити без американських ракет "Петріот"", - розповів журналіст.

"Наступного разу ми поїдемо на машинах", - підсумував Райт.

Атака на пункт пропуску "Ягодин"

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 вересня російський дрон атакував локомотив на станції "Ягодин" біля польського кордону.

"Укрзалізниця" заявила, що незадовго до удару по локомотиву на українсько-польському кордоні стояв дипломатичний поїзд. Серед його пасажирів були, зокрема, безпекові радники кількох країн ЄС і колишні європейські лідери, серед яких – експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон. Тим часом в іншому потязі, що перебував на цій же станції безпосередньо під час атаки, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Реактивний дрон виявив диспетчер Центральної моніторингової групи, та, як повідомляється, сигнал про евакуацію з потяга пасажири отримали буквально за 15 хвилин до удару.

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