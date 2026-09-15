У Путіна підтримали ідею енергетичного перемир’я з Україною, але висунули умови

Пєсков заявив, що Україна нещодавно намагалася завдати удару по одному з енергетичних об’єктів у одному з російських регіонів.

Росія вважає гарною ідеєю пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Ми бачили публікацію президента Трампа щодо енергетичного перемир’я. Ми її в цілому, безумовно, вважаємо дуже гарною ідеєю. Енергетичне перемир’я дозволить нашій країні наситити внутрішній ринок нафтопродуктами, але Росія й так здатна стабілізувати ринок", – сказав він.

Пєсков заявив, що для насичення світового ринку нафтопродуктами необхідне безпечне торговельне мореплавство, але Україна нібито "не готова гарантувати таку безпеку".

Відео дня

"Також для цього Захід повинен скасувати санкції. А можливе повернення російського газу на європейський ринок є комерційним питанням, але обговорювати можливе відновлення поставок до Європи можна лише за умови їхньої вигідності для Росії", – додав речник голови РФ.

Крім того, Пєсков заявив, що Україна нещодавно намагалася завдати удару по одному з енергооб’єктів у одному з російських регіонів.

Заява Трампа про енергетичне перемир’я

Нагадаємо, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися не завдавати ударів по об’єктах енергетики. Також він запевнив, що зростання світових цін на дизельне паливо в основному спричинене війною між Росією та Україною, а не Іраном.

Президент України Володимир Зеленський пізніше відповів, що Київ запропонував партнерам забезпечити таку домовленість з Росією, яка зупинить знищення критично важливої інфраструктури. Він зазначив, що Україна не впевнена, чи є у Росії бажання дотримуватися будь-якої домовленості.

За словами президента України, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не завдавати ударів по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та транспортуванню продовольства, то Україна готова забезпечити відповідну відсутність ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: