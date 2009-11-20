Тото Кутуньо засмучений виборчим гімном Януковича

Відомий італійський співак і композитор Тото Кутуньо висловив жаль з приводу схожості його пісні «Ті амо» у виконанні Умберто Тоцці та пісні «Лідер», яку 3 жовтня презентували в Одесі лідеру Партії регіонів Віктору Януковичу як передвиборчий гімн цього кандидата у президенти.

«Звичайно, це неприємно. Це ж моя пісня», - сказав Кутуньо каналу СТБ, прокоментувавши перед початком свого київського концерту факт плагіату зі сторони Партії регіонів.

Сам Віктор Янукович, після того як заговорили, що пісня «Лідер» є плагіатом творчості Кутуньо - тепер всіляко відхрещується від неї. «Я нічого не чув і нічого не замовляв», - заявляє лідер Партії регіонів.