Помер відомий російський журналіст Черкізов (фото)

У неділю у віці 52 років помер відомий журналіст, політичний оглядач радіостанції "Эхо Москвы" Андрій Черкізов.

Черкізов почав професійно займатися журналістикою з 1978 року. У 1980-і роки він був літературним секретарем і помічником письменника Юліана Семенова.

Андрій Черкізов працював на "Эхо Москвы" з моменту заснування станції. До цього він співпрацював з радіостанцією "Свобода". Крім того, з 1991 року по березень 1993 року він працював в телекомпанії "ВИД", де вів щотижневу програму "Человек недели" і ток-шоу "Да".

В кінці 1992 року Черкізов був призначений керівником прес-центру тимчасової адміністрації в зоні осетино-інгушського конфлікту. У 1993 році він очолив Російське агентство інтелектуальної власності (РАИС).

З листопада 1996 року по грудень 1997 року Черкизов вів публіцистичну програму "Час Быка" на телеканалі НТВ.

У 1996 році він видав книгу "Хронограф: Живий літопис московської мурашки: Путівник по п`яти роках життя країни, 1991-1996".

В останні роки Андрій Черкізов вів на "Эхо Москвы" суспільно-політичну програму "Кухня Черкізова", а також був автором щоденної політичної Репліки.

Лента.ру