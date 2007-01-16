У Луганську описують майно боржників за теплопостачання

У Луганську почали описувати майно боржників міського комунального підприємства «Теплокомуенерго».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, сьогодні Жовтневий районний відділ державної виконавчої служби м. Луганська розпочав опис майна боржників по вулиці 30 років Перемоги, 1. У рахунок оплати боргу було вилучено побутову та комп’ютерну техніку, яку планується виставити на аукціон, а виручені за неї кошти направити на погашення боргу за спожите тепло.

За словами заступника директора «Теплокомуенерго» Віктора ГИЖЕВСЬКОГО, впродовж 2006 року підприємство направило до судів 210 позовів про стягнення заборгованості на загальну суму понад 682 тис. грн. На користь «Теплокомуенерго» судами винесено 166 рішень на суму 456 тис. грн., а в районних відділах виконавчої служби знаходяться 589 виконавчих листів на стягнення понад 230 тис. грн.