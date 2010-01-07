Арештований онук Рональда Рейгана

У Каліфорнії арештовано 31-річного Кемерона Рейгана, онука покійного екс-президента США Рональда Рейгана. У поліції Лос-Анджелеса повідомили, що К.Рейган був затриманий сьогодні в будинку свого батька за опір правоохоронцям, передає Associated Press.

Як повідомили в лос-анджелеському поліцейському департаменті, поліція приїхала на виклик до будинку Рейганів, проте обставини виклику не розголошували. Побачивши поліцейських, К.Рейган спробував залишити будинок і був затриманий за опір і агресивний настрій.

Проблеми з поліцією виникають у К.Рейгана не вперше. 2001 р. внук екс-президента був узятий під варту, після того, як в його машині була виявлена марихуана. Тоді К.Рейган мусив пройти 90-денний курс лікування від наркоманії та управління емоціями.