В Україні різко подорожчали бензин та дизель: ціни впритул наблизились до 100 грн/л

Найбільше подорожчали бензин А-95 преміум та дизельне паливо.

Сьогодні, 14 вересня, в Україні різко зросли середні ціни на бензин і дизельне паливо. Найдорожче коштує дизель – майже 96 гривні за літр, тоді як бензин А-95 преміум наблизився до 89 грн, свідчать дані порталу Мінфін.

Середня ціна бензину А-95 преміум зросла на 1,46 грн, або 1,67%, і становить 88,88 грн/л. При цьому бензин А-95 подорожчав на 1,05 грн, або 1,25% – до 85,01 грн/л. Ціна бензину А-92 підвищилася на 0,90 грн, або 1,13%, і тепер становить 80,59 грн/л.

Водночас дизельне паливо за добу подорожчало на 1,31 грн, або 1,38%. Середня ціна літра дизеля досягла 95,94 грн. У свою чергу автомобільний газ зріс у ціні лише на 0,07 грн, або 0,16%, – до 43,51 грн/л.

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Ціни на АЗС

При цьому на окремих АЗС, за даними ресурсу Мінфін, ціни вже майже досягли позначки у 100 грн за літр. Найдорожчий дизель станом на 14 вересня продають на Azimut – 99,95 грн/л, на SOCAR – 99,90 грн/л, а на Neftek – 98,99 грн/л. На ОККО ціна дизпалива становить 98,90 грн/л.

Бензин А-95 преміум найдорожче коштує на Grand Petrol, SOCAR та Автотранс – по 91,90 грн/л. На Neftek 90,99 грн/л., на WOG та ОККО його ціна становить 90,90 грн/л, а на KLO – 90 грн/л.

Бензин А-95 найдорожче коштує на Grand Petrol та SOCAR – по 88,90 грн/л. На Neftek його ціна становить 87,99 грн/л, а на WOG та ОККО – 87,90 грн/л. Водночас бензин А-92 найдорожчий на Neftek – 84,99 грн/л.

Варто зазначити, що позначку в 100 грн/л преміальне дизпаливо вже подолало. Так, 12 вересня в застосунку SOCAR Diesel Nano Extro продавали за 100 грн/л, повідомляє "НафтоРинок".

Ситуація на паливному ринку - останні новини

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що попри російські удари по автозаправних станціях у Києві, наразі проблем із пальним у столиці не спостерігається.

Депутат Київради Володимир Бондаренко заявив, що зараз в Києві вже відбувається системне знищення ворогом АЗС, тому обговорюється питання щодо припинення їх роботи під час повітряної тривоги, щоб уникнути жертв.

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