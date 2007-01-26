Офіційні газети друкуються без Закону про Кабмін

Офіційна газета Верховної Ради України «Голос України» і орган Кабінету міністрів України «Урядовий кур’єр» не друкують тексту Закону «Про Кабінет міністрів України” в суботу. Про це УНІАН повідомили в редакціях газет.

«Полоси відправлено в друкарню без тексту закону», - поінформували в «Урядовому кур’єрі». У редакції газети “Голос України” зазначили: «Зранку ми знали, що закон може з’явитися, орієнтовно він мав зайняти 4 шпальти. Але протягом дня цього не сталося. Ми не отримали тексту закону ні електронною поштою, ні в друкованому варіанті за підписом голови Верховної Ради з кур’єром» (зазвичай тексти законів надходять в обох варіантах).

Окрім того, в редакціях спростували інформацію про те, що графіки виходу газет було затримано у зв’язку з публікацію закону.