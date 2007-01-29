Міноборони готове передати школярам карабіни, а музеям - танки й літаки

Міністерство оборони України готове безкоштовно передати демілітаризовану зброю та макети зброї у музеї та учбові класи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав заступник міністра оборони України Володимир ТЕРЕЩЕНКО.

«Ми готові прийняти заявку від тих, хто хотів би мати макети зброї для того, щоб використати їх в учбових класах та музеях. Це прийнятно, і Міноборони цьому сприятиме», - сказав В.ТЕРЕЩЕНКО.

Він зазначив, що Міноборони жодного разу не відмовило з цього приводу, при чому може надаватись не тільки демілітаризована стрілецька зброя, а й танки, гармати та літаки. За його словами, це потрібно для виставлення цих експонатів в містах та селах.

«Ми це вітаємо, це наша історія, це наша повага до тих часів, коли захищали нашу землю», - додав В.ТЕРЕЩЕНКО.

Він зазначив, що відповідно до першого етапу проекту трастового фонду НАТО в рамках програми «Партнерство заради миру», передбачено впродовж 2006-2009 років знищити в Україні 15 тис. тонн боєприпасів, 400 тис. одиниць легкого озброєння та стрілецької зброї та 1 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів. На ці потреби планується витратити майже 8 млн. євро.

Водночас В.ТЕРЕЩЕНКО наголосив, що утилізовуватиметься застаріла стрілецька зброя, яка не користується попитом на світовому ринку озброєнь – карабіни та гвинтівки.