Через ДТП під Києвом заблоковано рух транспорту

На під’їзді до Києва з боку Житомира заблоковано рух транспорту через дорожньо-траспортну пригоду, в якій загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного ДАІ, за попередніими даними, пасажирський атобус ЛАЗ з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Медседес- Прінтер. Двоє людей в мікроавтобусі загинули, ще трьох осіб, які перебували в ЛАЗі, госпіталізовано.

Причини аварії з’ясовуються.

На місці працюють слідчі групи і весь транспорт, який йде в напрямку Києва, працівники ДАІ спрямовують по об’їздних шляхах.

Також у столичному ДАІ нагадали, що протягом сьогоднішнього дня це вже друге ДТП за участю пасажирських транспортних засобів.

Як зауважив співрозмовник агентства, сьогодні враці в Києві сталося зіткнення двох маршрутних таксі.

Як повідомляв УНІАН, в суботу в Києві на Ленінградській площі під час зіткнення двох маршруток постраждали троє осіб. При цьому одна з маршруток внаслідок зіткнення перекинулася.

У зв’язку з тим, що за останні два дні в Києві сталися ДТП за участю маршрутних таксі, столична ДАІ запевняє, що ще більш жорсткіше буде перевіряти власників цих транспортних засобів та наполягатиме в разі виявлення будь-яких порушень позбавляти їх ліцензії на право перевозити пасажирів.