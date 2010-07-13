"Плейбою" потрібний добрий господар

Засновник легендарного американського журналу для чоловіків Playboy Х`ю Хефнер запропонував компанії Playboy Enterprises Inc викупити акції, які все ще не належать йому, зробивши її таким чином повністю приватною, повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

Нині 84-річний Хефнер володіє приблизно 69,5% паперів класу A і 27,7% паперів класу B. Хефнер пропонує викупити всі акції по 5,50 долара за кожну. Загальна вартість акцій, які він має намір придбати, становить 185 мільйонів доларів.

Playboy переживає не кращі часи в умовах падіння прибутків від реклами і зниження кількості читачів, зазначає Reuters. У червні компанія заявила про намір скоротити персонал і домогтися економії трьох мільйонів доларів за рік.

Останнім часом Playboy активно намагається здобувати прибуток з контрактів на використання знаменитого логотипу у вигляді кролика виробниками одягу, казино і клубами.

У грудні 2009 року велися переговори про продаж Playboy компанії Iconix Brand Group Inc, проте угода так і не відбулася.

У своєму листі-пропозиції Хефнер наголошує, що не зацікавлений у продажу Playboy третій стороні або в злитті компанії, наголошується в заяві Playboy Enterprises Inc.