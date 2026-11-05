В Україні стрімко дешевшає популярна риба: які ціни на ринку восени

У вересні ціни на коропа знизилися приблизно на 11–20% порівняно із серпнем.

У вересні в Україні подешевшали деякі популярні види риби. Водночас ціни в різних регіонах країни помітно відрізнялися, повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства.

Зокрема, впала вартість товарного коропа. У вересні ціни на нього знизилися приблизно на 11–20% порівняно із серпнем цього року.

У перший місяць осені в більшості регіонів коропа продавали за 120–160 грн/кг. Найдешевше риба коштувала у Вінницькій та Хмельницькій областях – 120 грн/кг. У Житомирській, Київській та Рівненській областях ціна становила близько 130 грн/кг, у Чернівецькій – 140 грн/кг, а в Сумській – 160 грн/кг.

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Для порівняння, у серпні короп переважно коштував 150–180 грн/кг. Найнижчу ціну зафіксували на Закарпатті – 150 грн/кг. У Вінницькій та Сумській областях рибу продавали по 170 грн/кг, а в Рівненській і Чернівецькій – по 180 грн/кг.

Фахівці зазначають, що найбільше на українському ринку представлений саме короп. Також продавці активно пропонують товстолоба, білого амура, сріблястого карася та щуку.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Через високий врожай картоплі у Чернігівській області суттєво знизилися закупівельні ціни на неї. Місцеві фермери змушені віддавати продукцію перекупникам за 5–6 грн/кг, тоді як у магазинах і на ринках великих міст картопля може коштувати вдвічі дорожче.

Водночас на початку тижня гуртові ціни на огірки в Україні зросли з 70–100 до 90–120 грн/кг. Зростали ціни і на деякі інші овочі. Зокрема, помідори подорожчали з 55–80 до 60–100 грн/кг, а солодкий перець – з 25–60 до 40–100 грн/кг.

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