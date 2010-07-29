Спецпідрозділ затримав чоловіка з левеням на руках

Співробітники спецпідрозділу «Барс» вилучили місячного левеня у чоловіка в Євпаторії, який носив тварину по набережній і пропонував відпочиваючим сфотографуватися з нею.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримської міліції.

Інформація про чоловіка з левеням на руках надійшла до Євпаторійського міськвідділу міліції 26 липня. Того ж дня наряд «Барса» затримав жителя Сакського району Криму.

«Документів про походження і приналежність екзотичної тварини хлопець надати не зміг. Факт використання левеняти в комерційних цілях він заперечував», - говориться в прес-релізі.

В даний час проводиться перевірка.

Міліція направила матеріали до природоохоронної прокуратури для з`ясування обставин події.

Дитинча лева передали на тимчасове утримання до ялтинського зоопарку.

Тварина була в задовільному стані.

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами у вигляді штрафу або арешту строком до шести місяців.