Помер режисер мультфільму "38 папуг"

Сьогодні в Москві на 83 році життя помер один з найвідоміших режисерів анімаційного кіно, народний артист Росії Іван Уфімцев, повідомляє сайт Animator.ru.

Випускник свердловської школи кіноактора, Уфімцев з 1963 року присвятив себе кіностудії "Союзмультфільм", де зняв близько 40 анімаційних картин.

Іван Уфімцев - автор серії лялькових фільмів за казками Григорія Остера з постійними героями – Мавпою, Слоненям, Удавом і Папугою. Серед інших робіт Івана Уфімцева – «Обережно, щука!», «Годинник із зозулею», «Їжачок плюс Черепаха», «Три жабенятка», «Лошарик».

Паралельно Уфімцев продовжував зніматися в кіно як актор у фільмах "Денні зірки", "Слідство ведуть знавці", "Закоханий за власним бажанням", "Якщо вірити Лопотухіну", "Візит пані" та ін. Одна з найефектніших робіт Уфімцева - поява в образі Суворова в рекламі одного з банків ("...зірку Олександру Васильовичу").

Останні роки Іван Васильович тяжко хворів, після інсульту не виходив з дому. Останні два тижні перебував у комі.