Під Києвом будують найбільший у Східній Європі кінно-спортивний комплекс, в якому вершників готуватиме олімпійська чемпіонка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «VIAN Group», яка починає будувати кінно-спортивний комплекс «VIAN Арена» за 20 км від Києва, в селі Шпитьки Києво-Святошинського району.

За інформацією прес-служби, компанія «VIAN Group», триразова олімпійська чемпіонка з виїздки Анкі ван ГРЮНСВЕН (Нідерланди) і один з найбільш успішних тренерів у цьому виді спорту Шеф ЯНССЕН (Нідерланди) підписали контракт про співпрацю. Згідно з умовами контракту, протягом п`яти років А. ван ГРЮНСВЕН і Ш.ЯНССЕН працюватимуть старшими тренерами з виїздки в «VIAN Арена».

За словами директора «VIAN Group» Михайла ПАРХОМЧУКА, до введення комплексу в експлуатацію, що відбудеться 2012 року, А. ван ГРЮНСВЕН і Ш.ЯНССЕН займуться підготовкою спортсменів і коней для кінно-спортивного клубу на орендованих майданчиках. «Міжнародна команда кінноспортивного комплексу «VIAN Арена» бачить свою місію у вихованні молодих - 20-25 років - вершників і формуванні майбутньої еліти українського кінного спорту. Передбачається, що вершники команди «VIAN» через кілька років займуть місця в національній збірній України з кінного спорту», - пояснив він.

Новий кінно-спортивний комплекс «VIAN Aрена» складатиметься з двох критих арен - для проведення змагань і для розминки, чотирьох арен під відкритим небом (дві для проведення змагань і дві для розминки), ветеринарної клініки, клубних і гостьових стаєнь, стоянки для автомобілів-коневозів, готелю, ресторану і паркінгу. Місткість великої відкритої арени - 3000 глядачів (проектом передбачена можливість розширення трибун до 15 тис глядачів), розмір поля великої відкритої арени - 100х120 м. Місткість критої арени - 1000 глядачів. Загальна площа комплексу - 50 га. Індикативний обсяг інвестицій в проект складає 50 млн. дол. Інвестор будівництва кінно-спортивного комплексу і його майбутній оператор -- компанія «VIAN Group».

За оцінками М.ПАРХОМЧУКА, технічні параметри «VIAN Арена» дозволять їй стати одним із найбільших у світі і найбільшим у Східній Європі міжнародним комплексом з підготовки вершників, спортивних коней і проведення змагань вищого рівня, включаючи чемпіонати світу, з двох олімпійських дисциплін: конкуру і виїздки.

Довідка УНІАН. Анкі ван ГРЮНСВЕН - одна з лідерів рейтингу Міжнародної федерації кінного спорту FEI (Federation Equestre Internationale) з виїздки, триразова олімпійська чемпіонка (2000, 2004 і 2008 роки). Учасниця п`яти Олімпійських ігор 1992-2008 років, на кожних з яких завойовувала медалі. Восьмиразова чемпіонка світу з виїздки. У 2000 році удостоєна титулу "Вершник століття".

Шеф ЯНССЕН - тренер найвищого міжнародного класу, який виховав багатьох майстрів світового рівня. Його вихованці займають перші п`ять позицій світового кінноспортивного рейтингу FEI.

Михайло ПАРХОМЧУК - директор «VIAN Group», генеральний секретар Федерації кінного спорту України. Має великий досвід реалізації масштабних інфраструктурних проектів у галузі кінного спорту і проведення міжнародних змагань високого рівня (кінно-спортивний комплекс «Конюшня Бутенко», «Донбас Еквіцентр», етап Кубка світу з конкуру 2003, 2004 і 2005 років, серія турнірів «Кубок Ніка» 2008 рік, серія турнірів «Донбас тур» 2009 рік та ін.).